Le Feel de Diane - 04/07/2019

L'homme est le seul animal a joué de la musique, le saviez-vous ?

Des scientifiques se sont posés la question de savoir à quoi sert cette aptitude unique.

Et l'une d'autre elle est ... la séduction.

La musique et le désir, une relation intime que Diane va vous dévoiler dans l'émission.

Elle vous propose aussi une collaboration inattendue et magique : Nekfeu et Vanessa Paradis !

Il sera en plus question de rap et de new soul qui sont en fait surtout des styles de quadra et de quinqua...

Une très belle émission en perspective avec plein de bonne vibration.



A menu de la programmation :



Stevie Wonder : Master Blaster

Atomic Spliff : Rock Steady

Diana Ross : Muscles

Nekfeu/Vanessa Paradis : Dans l'univers

Mary J Blige/Common : Come close

Sinclair : Si c'est bon comme ça

Tete : A la faveur de l'automne

D'angelo : Brown Sugar

Lion babe : Treat me like fire

Amber Mark : What It

Ben Harper/Vanessa Da Mata : Good luck

Casting et équipe Animateur Diane MAROIS