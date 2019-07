Le Feel de Diane - 03/07/2019

Le pouvoir de la musique fascine et ce mercredi nous abordons ses côtés influent et fédérateur !

Nous partons aussi à la rencontre d'une nouvelle artiste : Yseult et d'un mélange très réussi entre electro, zouk et soul.

Nous découvrirons enfin l'incroyable parcours de celui qu'on appelle « the black godfather », « le parrain noir » qui l'est devenu grâce à la musique justement.



Tout cela et plus encore à travers une programmation de chic et de choc :



Terence Trent d'Arby : Wishing well

Michael Kiwanuka feat Tom Misch : Money

Bob Marley : Get Up, Stand Up

Bruce Springsteen : State Trooper

Yseult : Rouge

Francis Cabrel : La Corrida

Maxime Le Forestier : Date limite

Marvin Gaye : A funky space reincarnation

Bill Withers : Who is he

Sinclair : Ensemble

