Le Feel de Diane - 02/07/2019

Elle fut tour à tour chansons d'auteurs et poètes ou variété commerciale, aujourd'hui la pop française se réinvente et incarne après le rap où l'électronique, la nouvelle tendance hype. Comment et pourquoi ?

Il s'est créé une identité pour être aimé, aussi extravagant que talentueux, il aura finalement tout contrôlé jusqu'à son biopic tourné de son vivant, Elton John the rocket man, nous parlerons du film et de l'homme.

Et le prix nobel de la musique est attribué à ? Grandmaster flash, C'est tout le mouvement hip hop qui est honoré !



Une émission bien forunie avec de la musique mais pas que...

Casting et équipe Animateur Diane MAROIS