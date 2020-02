Le feel de Diane : Le retour de l'acid jazz. sur Auvio

Le retour de l'acid jazz.

Mouvement né au milieu des années 80 aux influences jazz, funk et soul, l'acid jazz marque son grand retour.

De Jamiroquai à The Brand New Heavies, la programmation de ce Feel de Diane sera 100% Pur Groove.



INCOGNITO - DON'T YOU WORRY BOUT A THING

THE BRAND NEW HEAVIES - SOMETIMES

GURU JAZZMATAZZ - NO TIME TO PLAY FT RONNY

SOLAAR - BOUGE DE LA

JAMIROQUAI - VIRTUAL INSANITY

SOON EMC - ELUCIDER CE MYSTERE

JESTOFUNK FEAT. CE CE ROGERS & FRED WESLEY - THE GHETTO

US3 - CANTALOOP

MAD IN PARIS - PARIS A BLUES

ZUCO 103 - OUTRO LADO

LTJ XPERIENCE - INFILTRATO

LA MALKA FAMILY - KEEP IT GOING

URBAN SPECIES - SPIRITUAL LOVE

YUSSEF KAMAAL - CALLIGRAPHY

DIMITRI FROM PARIS - TALKING ALL THAT JAZZ

MICHEL JONAZ - MINI CASSETTE

MARC MOULIN - INTO THE DARK

RUMBA DE BODAS - FREAKY FUNKY

THE BRAND NEW HAVIES - THESE WALLS

LITTLE LOUIS VEGA - NEVER STOP

Animateur Diane MAROIS