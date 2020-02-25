Le feel de Diane : Le retour de l'acid jazz. sur Auvio

La Première - Musique
Le Feel de Diane / Le retour de l'acid jazz
Le retour de l'acid jazz.
Le retour de l'acid jazz.
Mouvement né au milieu des années 80 aux influences jazz, funk et soul, l'acid jazz marque son grand retour.
De Jamiroquai à The Brand New Heavies, la programmation de ce Feel de Diane sera 100% Pur Groove.
INCOGNITO - DON'T YOU WORRY BOUT A THING
THE BRAND NEW HEAVIES - SOMETIMES
GURU JAZZMATAZZ - NO TIME TO PLAY FT RONNY
SOLAAR - BOUGE DE LA
JAMIROQUAI - VIRTUAL INSANITY
SOON EMC - ELUCIDER CE MYSTERE
JESTOFUNK FEAT. CE CE ROGERS & FRED WESLEY - THE GHETTO
US3 - CANTALOOP
MAD IN PARIS - PARIS A BLUES
ZUCO 103 - OUTRO LADO
LTJ XPERIENCE - INFILTRATO
LA MALKA FAMILY - KEEP IT GOING
URBAN SPECIES - SPIRITUAL LOVE
YUSSEF KAMAAL - CALLIGRAPHY
DIMITRI FROM PARIS - TALKING ALL THAT JAZZ
MICHEL JONAZ - MINI CASSETTE
MARC MOULIN - INTO THE DARK
RUMBA DE BODAS - FREAKY FUNKY
THE BRAND NEW HAVIES - THESE WALLS
LITTLE LOUIS VEGA - NEVER STOP