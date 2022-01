Le Fantôme de la Radio : Le faux Soir sur Auvio

Le 9 novembre 1943, à Bruxelles, la résistance belge réussit un coup fumant en adressant un véritable pied de nez à la propagande nazie. Le quotidien « Le Soir », alors contrôlé par les Allemands, est remplacé dans les kiosques par un « Faux Soir », un pastiche dans lequel les collaborateurs et l'occupant en prennent pour leur grade. Au total, 50.000 exemplaires de ce « Faux Soir » se répandent à Bruxelles et en Wallonie, provoquant un grand éclat de rire au sein d'une population qui a très peu l'occasion de se distraire et encore moins l'opportunité de plaisanter sur le compte des Allemands. Le Front de l'Indépendance, un des plus grands mouvements de résistance du pays, a monté toute l'opération en trois semaines seulement. Des journalistes, des typographes, un imprimeur, entre autres, ont pris tous les risques pour mener à bien ce projet insensé. Certains d'entre eux le paieront de leur vie. Sur la base de nombreux témoignages recueillis par l'INR et la RTB, le Fantôme de la Radio vous raconte l'histoire de cette farce de grande envergure dont l'écho a retenti de Londres à Berlin.