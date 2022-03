Le Fantôme de la Radio : Ostende sur Auvio

A Ostende, il y a bien longtemps, se croisaient les peintres, les écrivains, les musiciens et les poètes. Au cours d'un XXème siècle agité et tourmenté, la ville côtière a abrité de grands artistes. Certains y sont nés, d'autres étaient de passage. Tous ont marqué la ville de leur empreinte.



Hanté par ces souvenirs, Le Fantôme de la radio est retourné à Ostende par un beau et froid matin d'hiver, sur les traces de ces illustres personnages : le peintre Ensor, le cinéaste Storck, le chanteur Arno ou encore le Soulman Marvin Gaye. Il s'est arrêté devant leur appartement, leur maison, les lieux qu'ils ont fréquentés. Et c'est alors qu'il a activé la machine à remonter le temps....



En associant cette promenade sonore à des interviews et des témoignages parfois très anciens de ces personnalités ostendaises, le Fantôme de la Radio a choisi d'ancrer son récit, une fois de plus, dans le passé et la nostalgie.

Casting et équipe Animateur Eric LOZE