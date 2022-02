Le Fantôme de la Radio : La Compagnie des Galeries sur Auvio

Quelques années après la fin de la guerre, une nouvelle troupe fait souffler un vent de fraîcheur sur le théâtre à Bruxelles : la Compagnie des Galeries. Dans les années 50, 60, 70 et 80, le succès de la Compagnie des Galeries impressionne et force le respect. Le public se presse aux représentations et la télévision retransmet la plupart des spectacles sur ses antennes. On assiste dans la capitale à l'âge d'or du théâtre populaire de qualité.



Cette réussite flamboyante, la Compagnie des Galeries la doit au travail acharné de son directeur Jean-Pierre Rey associé au talent d'une fantastique génération de comédiens parmi lesquels les inoubliables Christiane Lenain, Serge Michel, Jacques Lippe, Jean-Pierre Loriot ou encore Robert Roanne et Jean Hayet.



C'est l'histoire de cette Compagnie que le Fantôme de la Radio vous raconte en sons et en archives. Un récit où s'entremêlent rire, larmes et émotions. Comme dans une pièce de théâtre, finalement...

Casting et équipe Animateur Eric LOZE