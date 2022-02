Le Fantôme de la Radio : La Mode sur Auvio

Les stylistes, couturiers et couturières hument l'air du temps, s'inspirent de mille choses qui se passent autour d'eux pour créer la tendance de demain. Puisque la mode en dit beaucoup sur les époques que nous traversons et sur la société dans laquelle nous vivons, la télévision et la radio ont en toute logique abondamment traité le sujet. D'abord dans des émissions destinées aux femmes puis dans les bulletins d'information où l'on présentait les nouvelles collections et leurs créateurs. Par la suite, ces créateurs et créatrices, considérés de plus en plus comme des artistes à part entière, ont été progressivement invités sur les plateaux des talk-shows, dans les émissions culturelles et de divertissement, tant en radio qu'en télévision. Cardin, Rabane, Rykiel, Courrèges, Cacharel, Lacroix, Gaultier, entre autres, ont ainsi été mis à l'honneur sur les antennes de la RTB et de la RTBF. Cette semaine, le Fantôme de la Radio se pare de ses plus beaux atours pour vous parler d'étoffes, de chapeaux, de rayures et de couleurs, de robes ébouriffantes portées par des femmes visitées par la grâce. A travers la voix des personnalités de la mode, il vous racontera la haute couture, le prêt à porter sans oublier l'essentiel : l'élégance...