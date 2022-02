Le Fantôme de la Radio : Carnaval ! sur Auvio

Pour la deuxième année consécutive, les grands carnavals n'auront pas lieu chez nous, crise sanitaire oblige. La fin de l'hiver sera bien triste sans les Gilles, les Haguettes, les Blancs Moussîs, les Princes Carnaval et autres Macrales...



S'il est impossible de vivre « in situ » ces grands moments de fête et de liesse populaire, il reste la magie du son et le pouvoir d'évocation de la Radio.



Pour nous plonger au cœur de ce folklore qui remonte parfois à la nuit des temps, le Fantôme de la Radio fait une fois de plus appel aux archives. De nombreux reportages, parfois très anciens, témoignent du maintien de la tradition et de la transmission de rituels ancestraux de génération en génération, dans les villes et villages, et cela depuis des décennies voire des siècles.



D'Est en Ouest, de la province de Liège au Hainaut, le Fantôme de la Radio vous invite à une promenade sonore en plusieurs tableaux. Une sélection de moments carnavalesques intenses et souvent émouvants dans lesquels se mêlent fanfares, tambours, chansons, dialectes et rires de la foule.

Casting et équipe Animateur Eric LOZE