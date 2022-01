Le Fantôme de la Radio : L'humour à la Radio - partie 2 sur Auvio

Persuadé que des séquences humoristiques lui avaient échappé, le Fantôme de la Radio a continué à explorer les milliers d'heures d'archives radiophoniques à la recherche de petites perles drôles et cocasses. Qui cherche, trouve ! Le Fantôme a déniché pour vous quelques raretés improbables, audacieuses et croustillantes. Certaines d'entre elles, particulièrement féroces, ont été enregistrées et diffusées il y a presque 60 ans. Poissons d'avril, sketches, fausses publicités, fous-rires, bêtisier et parodies de chansons sont au programme de cette deuxième émission dédiée à l'humour radiophonique.