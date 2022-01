Le Fantôme de la Radio : L'humour à la Radio sur Auvio

Les radios de service public en Belgique ont longtemps conservé une réputation de médias sérieux voire austères. La faute sans doute à ces présentateurs à la voix sévère et au ton solennel qui ont monopolisé le micro pendant de nombreuses années. Pourtant, il y a toujours eu de la place pour l'humour dans la grille des programmes. Sketches, histoires drôles, fictions humoristiques, canulars téléphoniques et autres chroniques se sont imposés à l'antenne petit à petit, à tel point qu'aujourd'hui l'humour fait partie des composantes essentielles de la programmation radiophonique à la RTBF.



La manière de faire de l'humour à la radio a évolué avec le temps et les époques. Les humoristes ont gagné de plus en plus de libertés. Le vocabulaire et les thèmes ont changé. Des tabous et des limites ont été franchis. Progressivement (ou quelquefois sans préavis), on a osé l'insolence, l'humour noir, l'ironie grinçante, parfois le mauvais goût. Il est même arrivé que l'on frôle la vulgarité...



Le Fantôme de la Radio passe en revue 80 ans d'humour à la radio. Il y en aura pour tous les goûts. Esprits chagrins s'abstenir.

Casting et équipe Animateur Eric LOZE