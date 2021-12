Le Fantôme de la Radio : Janine Lambotte - partie 1 sur Auvio

Quelle femme ! Quelle personnalité ! Quel tempérament... Et quelle carrière !

Janine Lambotte a mené sa vie à 200 à l'heure. Toujours en mouvement, jamais à court d'idée. L'écriture, la radio, la télévision puis les relations publiques ont été ses grandes passions de sa vie.



Janine Lambotte a choisi sa destinée et sa carrière. Tout ce qu'elle a obtenu, elle l'a voulu. Pleinement et obstinément. Rien ne lui est arrivé par hasard. Déterminée et passionnée, elle s'est imposée par le travail et le talent dans des milieux (les médias et la presse) où les femmes ne jouaient que les seconds rôles.



Son nom reste pour toujours associé aux débuts de la télévision en 1953, à la couverture médiatique de l'Expo 58 et à la première présentation féminine du Journal télévisé en 1961. Mais avant et après ces moments-là, il y a eu une vie riche, intense et pas toujours commode. Le Fantôme de la Radio vous raconte, en deux épisodes, ce parcours à l'aide de nombreux entretiens que Janine Lambotte a accordés plusieurs années avant son décès intervenu en 2012. Une histoire agrémentée de quelques souvenirs plus personnels confiés par sa fille, Emmanuelle Dupuis.

Casting et équipe Animateur Eric LOZE