Le Fantôme de la Radio : Le Maître de Musique - partie 2 sur Auvio

« Le Maître de Musique » marque un tournant dans l'histoire du cinéma belge. Pour la première fois, un film écrit, réalisé et produit en Belgique obtient un très grand succès public et critique. Pendant plusieurs mois, les spectateurs se ruent dans les salles obscures pour voir ce film dont tout le monde parle.



Et pourtant... A l'origine, cette histoire de chanteur d'opéra qui abandonne la scène pour transmettre son savoir à de jeunes élèves, cela n'intéresse pas grand monde dans le milieu du cinéma. Personne n'y croit. La plupart des portent se ferment. Gérard Corbiau, le réalisateur et co-scénariste du film, doit faire preuve de beaucoup d'obstination, de persévérance voire d'acharnement avant d'obtenir les crédits nécessaires à la production de son film.



Après cinq années de préparation, le tournage a finalement lieu au printemps 1987. Un plus tard, le 21 mars 1988, le film sort en salle. La critique applaudit le film et, contre toute attente, le public s'enthousiasme pour ce long métrage dans lequel la musique classique et le chant lyrique occupent une place majeure.



C'est le début d'une véritable « success story » qui va durer des mois, en Belgique et à l'étranger. Le Fantôme de la Radio vous en raconte les moments forts, dans la deuxième partie de ce récit dédié au parcours plutôt atypique du « Maître de Musique ».

