Le Fantôme de la Radio : Le Maître de Musique sur Auvio

Sorti sur les écrans le 21 mars 1988, « Le Maître de Musique » fait immédiatement sensation. Les salles ne désemplissent pas. Le film est un très grand succès populaire. Jamais auparavant une fiction belge de cinéma n'avait emporté une telle adhésion, publique et critique. Et pourtant... avant de connaître un véritable triomphe, n'ayons pas peur des mots, ce long métrage a dû franchir bien des obstacles. Pendant 5 ans, rien n'est épargné à Gérard Corbiau qui lutte contre vents et marées pour monter son projet auquel personne ne croit : « Un film d'époque sur l'art lyrique ? Avec de la musique classique ? Et un chanteur d'Opéra pour tenir le premier rôle ? Mais vous n'y pensez pas, ça ne marchera jamais ! » prophétisent les gens du métier, un rien méprisant. Malgré cette farouche opposition, le réalisateur s'accroche. Au bout d'un parcours semé d'embuches, Corbiau réussit à tourner `Le Maître de Musique', une production 100% belge financée en grande partie par la RTBF. Produire un film de cinéma, c'est alors une grande première pour la Radio-Télévision de service public qui, il faut bien le dire, a délié les cordons de sa bourse sans grand enthousiasme. Au Boulevard Reyers, on avançait plutôt à reculons devant cette entreprise jugée hasardeuse et trop risquée. Au dernier moment, on a finalement dit « oui » après beaucoup de « non »... et sans vraiment y croire. Le Fantôme de la Radio vous raconte en détails, et en deux épisodes, la trajectoire pour le moins singulière du « Maître de Musique », depuis son statut de projet maudit jusqu'à sa sélection pour les Oscars.