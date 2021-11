Le Fantôme de la Radio : 100 ans de Bandes dessinées sur Auvio

En 1996, les célébrations, expositions et autres événements se multiplient pour commémorer dignement le centenaire du 9ème art. A la RTBF, Hugues Dayez, appuyé par deux collègues de la rédaction de Bruxelles, se lance dans la réalisation de portraits radiophoniques des grands auteurs de la Bande dessinée belge et française. Cette série de 50 épisodes rend hommage aux pères fondateurs, aux dessinateurs contemporains... A tous ceux qui ont contribué à faire de la BD un mode d'expression artistique majeur et populaire.



Fruit d'un long et méticuleux travail, ces sujets de 5 minutes, agrémentés d'interviews inédites et d'illustrations sonores, sont diffusés chaque lundi pendant l'année du centenaire, en 1996, dans l'émission matinale de Jean-Pierre Hautier, sur les antennes de feu Bruxelles Capitale.



25 ans plus tard, le Fantôme de la Radio a découvert un peu par hasard ces portraits réalisés sur bande magnétique. Il en a assemblé quelques-uns pour donner naissance à un récit raconté par ceux qui ont donné au 9ème art ses lettres de noblesse.

Casting et équipe Animateur Eric LOZE