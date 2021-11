Le Fantôme de la Radio : L'Orient Express sur Auvio

L'Orient Express. Le plus connu des trains de luxe. Un des nombreux symboles du progrès galopant et triomphant de la révolution industrielle du XIXème siècle.



Ce véritable palace sur rail ouvre la route des Balkans et des Empires encore mal connus aux parfums de mystère... Fréquenté par l'élite et les bien nantis, les artistes fortunés, les diplomates, les espions et la noblesse en quête d'évasion, l'Orient Express permet dès 1883 de relier Paris à Constantinople (qui n'était pas encore Istanbul) en passant par Vienne, Budapest et Bucarest. 3000 km en quelques jours. Une révolution !



Imaginé par l'ingénieur belge Georges Nagelmackers, fondateur de la Compagnie internationale des Wagons-lits, l'Orient Express se distingue de tous les autres trains par son confort, son luxe inouï et les repas gastronomiques servis à bord.



L'opulence, toutefois, ne protège pas des ennuis. Traverser ces contrées instables n'est pas sans dangers ni imprévus : attentat, attaque par une bande armée, l'Orient Express connaît mille et une péripéties qui inspireront les écrivains et le feront entrer dans la légende.



Le Fantôme de la Radio vous fait revivre cette épopée ferroviaire extraordinaire grâce aux séquences, reportages et interviews retrouvés dans les archives de la RTBF.

Casting et équipe Animateur Eric LOZE