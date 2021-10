Le Fantôme de la Radio : Arlette Vincent sur Auvio

La voix bien posée, le sourire bienveillant, le regard doux et malicieux... tels étaient les atouts d'Arlette Vincent. Quelques-uns parmi tant d'autres.



Speakerine, animatrice, présentatrice et productrice, cette femme au charme discret a exercé ses multiples talents avec beaucoup de classe et d'élégance pendant près de 40 ans à l'INR, la RTB, la RTBF et même à Radio Luxembourg. Professionnelle jusqu'au bout des ongles, elle imposait le respect par la maîtrise et la connaissance pointue de son métier.



A une époque où le machisme régnait encore puissamment dans les couloirs de Flagey et de la cité Reyers, Arlette Vincent a pu se défaire de cette image de femme-objet un peu passe-partout pour s'imposer en télévision comme une présentatrice et intervieweuse de talent. Devenue productrice, elle a modifié la ligne éditoriale de son émission « Le Jardin extraordinaire » dans le but, déjà, de sensibiliser les téléspectateurs à la protection de l'environnement ; nous sommes alors au mitant des années 80.



Arlette Vincent figure parmi les rares personnalités qui ont véritablement incarné la télévision dans ce pays. Elle nous a quittés il y a peu. Le Fantôme de la Radio se souvient d'elle et de son parcours exceptionnel.

