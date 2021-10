Le Fantôme de la Radio : Radio Bruxelles Capitale - partie 2 sur Auvio

Lors de la rentrée de 1991, le 2 septembre très exactement, une radio de proximité fait son apparition dans le paysage médiatique en Belgique : Radio Bruxelles Capitale. Il ne s'agit pas d'une opération cosmétique qui consiste, comme souvent, à donner un nouveau nom à une station existante mais bien d'une nouveauté, d'une radio créée de toute pièce pour les habitants de Bruxelles et de sa périphérie.



Bruxelles Capitale : une radio prise en main par une équipe très soudée, constituée de personnalités expérimentées et de jeunes loups un peu fous. Certains sont issus du sérail ertébéen, d'autres viennent du monde des radios libres et privées.



La trajectoire de Bruxelles Capitale sur les ondes sera brève : un peu moins de 13 ans. La radio bruxelloise est dissoute en février 2004. Son équipe se voit dispersée aux quatre vents, redirigée notamment vers la station de proximité qui s'annonce : Vivacité.



De cette épopée, il reste des archives et des témoignages qui démontrent à quel point Bruxelles Capitale était une radio différente, innovante, audacieuse qui a bousculé les habitudes et l'ordre établi dans une cité Reyers un peu ronronnante à l'époque.



Le Fantôme de la Radio vous fait écouter un condensé de ce qu'était Bruxelles Capitale, racontée par celles et ceux qui l'ont animée.

