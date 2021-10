Le Fantôme de la Radio : Radio Bruxelles Capitale sur Auvio

Une radio qui disparaît et se tait pour toujours, voilà un événement bien singulier auquel il est difficile de s’accommoder… Quoi de plus troublant pour l’auditeur fidèle que d’entendre le silence s’installer sur une fréquence familière, d’habitude occupée par la parole et la musique ? Une telle « extinction de voix » se produit le 23 février 2004 à la RTBF. Ce jour-là, Radio Bruxelles Capitale cesse d’émettre définitivement après 13 ans d’existence. Elle fait les frais de la réorganisation des Radios de service public initiée par la nouvelle direction de la RTBF. La décision est sans appel : Bruxelles Capitale est intégrée, avec Fréquence Wallonie, dans une nouvelle station qui s’appellera Vivacité. Bruxelles-Capitale était pourtant bien implantée dans le paysage médiatique bruxellois, proposant des émissions originales, ciblées et adaptées au public urbain, avec un ton particulier et une programmation musicale soigneusement étudiée. Bruxelles Capitale avait gagné le respect et la reconnaissance des auditeurs grâce au travail d’une équipe soudée et très enthousiaste. A l’évidence, tout cela n’a pas suffi à éviter la fermeture définitive en février 2004. De cette brève trajectoire sur les ondes, il reste heureusement des archives et des souvenirs à la pelle, bien ancrés dans la mémoire des anciens de Bruxelles Capitale. Le Fantôme de la Radio vous les transmet dans un récit diffusé en deux parties.