Le Fantôme de la Radio : Les Belges, champions de la petite Reine ! sur Auvio

Ce dimanche, en Flandre, entre Anvers et Louvain aura lieu la course en ligne des championnats du monde de cyclisme sur route. L'apothéose de la saison. On y attend les plus grands champions du moment. Le Belge Wout Van Aert figure parmi les favoris de l'épreuve.



Les premiers championnats du monde sur route se sont déroulés en 1921 à Copenhague, au Danemark. En 100 ans, la Belgique a remporté 26 fois le maillot arc-en ciel. Aucun pays n'a fait mieux. Et peut-être, espérons-le, pourrons-nous ajouter un 27ème succès ce dimanche... ?



Malgré de nombreuses turpitudes extra-sportives, le vélo reste un sport extrêmement populaire en Belgique. En témoignent les milliers de spectateurs qui se massent encore et toujours le long des routes, à chaque course. Une ferveur que l'on doit à de grands champions belges qui forgent la légende du cyclisme depuis plus d'un siècle.



Pour préfacer ces championnats du monde de cyclisme qui se déroulent chez nous, Le Fantôme de la Radio rend hommage à quelques-uns de ces sportifs hors du commun. Certains d'entre eux ont gagné le maillot arc-en-ciel, d'autres ont accompli des exploits équivalents voire plus impressionnants encore...

