Le Fantôme de la Radio : sur Auvio

Il nous a fait craindre le pire : accident d'avions, centrales nucléaires à l'arrêt, réseau ferroviaire bloqué, hôpitaux sans électricité, réseau gsm anéanti, comptes bancaires inaccessibles, etc. Ce « Il » c'est le passage à l'an 2000. Le changement de millénaire aurait pu donner naissance à ce scénario catastrophe et bouleverser la planète entière... En cause : une obsolescence inscrite dans les processeurs des ordinateurs. Un défaut enfoui au cœur de leur mémoire vive. Une anomalie dénommée bug ou bogue de l'an 2000. Au fur et à mesure que la menace approche, la radio et la télévision s'emparent du sujet et le déclinent sous toutes ses formes. Les émissions, les débats, les reportages se succèdent sur les antennes. Parviendra-t-on à franchir le cap de l'an 2000 sans encombre et sans dégâts ? Le troisième millénaire s'ouvrira-t-il sur un chaos indescriptible ? Il se trouve peu de monde pour répondre avec certitude à ces interrogations publiquement. 21 ans plus tard, nul besoin d'entretenir le suspense. La fin de cette histoire est connue : l'effondrement tant redouté ne s'est jamais produit. Alors, beaucoup de bruit pour rien ? Oui et non... Si le bug n'a pas eu lieu, ce n'est pas un hasard ni un coup de chance. C'est le fruit d'un travail colossal, et très coûteux, entrepris parfois plusieurs années avant la date fatidique. S'il n'y a pas de bug à l'antenne, vous pourrez entendre le Fantôme de la Radio raconter cette histoire dans laquelle la (sur)médiatisation a joué un rôle important.