Le Fantôme de la Radio : Les Radios libres - partie 2 sur Auvio

En 1978, les Radios libres font leur apparition en Belgique. Créées de manière spontanée par des activistes, des étudiants ou des mouvements contestataires, ces premières stations diffusent des programmes subversifs et militants : ceux qui ont une cause à défendre, un combat à mener utilisent désormais la voie des ondes.



Sans coup férir, ces pionniers prennent possession d'une grande partie de la bande FM, véritable espace vierge où tout est à construire. Le sentiment de liberté est total, l'antenne est ouverte à tous.

Suivies et soutenues par un public de plus en plus nombreux, les radios libres se multiplient et font naître des vocations.



Mais, faut-il le rappeler : cette occupation de la fréquence modulée se produit dans la plus parfaite illégalité. Car à cette époque, la radiodiffusion reste un monopole d'Etat réservé à la RTBF et à la BRT.

Dès lors... comment les autorités vont-elles réagir face à ce phénomène qui prend de l'ampleur et qui les a pris de court ? C'est ce que le Fantôme de la Radio vous raconte cette semaine dans la deuxième et dernière partie de ce récit consacré aux Radios libres en Belgique.

Casting et équipe Animateur Eric LOZE