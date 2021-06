Le Fantôme de la Radio : Coluche sur Auvio

Personnalité au tempérament excessif et outrancier, Coluche ne faisait rien comme les autres. Il parlait et agissait selon ses envies du moment, sans fard ni retenue. Ce qui lui a valu une réputation de trublion ingérable voire insupportable.



Coluche a usé de la provocation sans calcul. Il aimait choquer les bienpensants, renverser les convenances et bousculer l'ordre établi... Une attitude qui lui a quelquefois coûté très cher. Sa carrière en dent de scie témoigne des revers éprouvés par cet homme entier qui ne faisait aucun compromis.



Humoriste, comédien, homme de radio, candidat à la présidentielle... Coluche a connu une vie pleine et chaotique, faite de succès et de déroutes. La générosité dont il a fait preuve à la fin de sa vie en créant les Restos du Coeur a redoré le blason d'un homme controversé à la réputation sulfureuse, que le public adorait détester.



Le 19 juin 1986, le parcours de Coluche prenait fin brutalement à Opio, sur une route du sud de la France. 35 ans plus tard, le Fantôme de la Radio vous invite à écouter le récit de cette vie menée sans concession, illustré grâce à de nombreux entretiens et reportages issus des archives de la RTBF.

Casting et équipe Animateur Eric LOZE