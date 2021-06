Le Fantôme de la Radio : Henry Morton Stanley - A travers le Continent mystérieux - Partie 2 sur Auvio

L'explorateur Henry Morton Stanley effectue la traversée de l'Afrique équatoriale d'Est en Ouest de 1874 à 1877, à la tête d'une caravane de 230 hommes. Une aventure hors du commun qu'il raconte dans un ouvrage intitulé `A travers le Continent mystérieux' publié en 1879. Parti de Zanzibar en novembre 1874, Stanley et ses hommes se livrent dans un premier temps à une exploration approfondie des Lacs Victoria et Tanganyika. De nombreux obstacles et imprévus se dressent sur la route de l'expédition : les pluies tropicales, les maladies, les fièvres, les animaux sauvages sans compter les menaces que constituent les hommes-panthères et les tribus hostiles. En novembre 1876, Stanley croise un fleuve majestueux, non répertorié sur les cartes. Est-ce un segment inconnu du Nil ou du Niger ? Serait-ce finalement le Congo ? L'explorateur veut percer le mystère et se décide à descendre le cours d'eau jusqu'à son embouchure, quel qu'en soit le prix. Pour accomplir cette tâche, Stanley doit pénétrer au cœur de contrées inexplorées et menaçantes qu'aucun homme blanc n'a jamais traversées. Pour l'aider à vaincre les dangers qui ne manqueront pas de se présenter, l'explorateur fait appel à Tipo Tip, un Arabe marchand d'esclaves et d'ivoire, qui accepte de l'accompagner pendant 60 jours de marche, contre la somme de 5000 dollars.... En 1990, ce récit est adapté avec brio par une équipe de la RTBF Liège, sous la forme d'un feuilleton radiophonique. 24 épisodes de 12 minutes suivent le fil cette épopée extraordinaire. La remarquable réalisation, signée André Romus, plonge l'auditeur au cœur de l'Afrique obscure et sauvage. Pour la deuxième semaine consécutive, le Fantôme de la Radio a sélectionné de larges extraits de cette série captivante.