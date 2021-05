Le Fantôme de la Radio : Le Voyage de Jacques Brel sur Auvio

Tout quitter et partir, loin, très loin… Qui n’a pas rêvé, même un instant, de tout laisser derrière soi et de s’en aller sans se retourner ? C’est ce que fait Jacques Brel à l’âge de 45 ans. Il met sa carrière d’artiste entre parenthèses et il prend la mer le 24 juillet 1974 pour entamer un tour du monde qui doit durer 3 ans. Poussé par cette irrépressible besoin de vivre ses rêves, il a acheté quelques mois plus tôt un voilier de 20 mètres, l’Askoy II, qu’il a lui-même préparé pour cette grande aventure. Quand Jacques Brel quitte le port d’Anvers vers le grand large, il n’est pas seul. Avec lui à bord, il y a France, une de ses trois filles et Maddly Bamy. Brel n’est pas au mieux de sa forme. Usé, fatigué, il peine parfois à s’enthousiasmer et à vivre pleinement ce grand moment qu’il attend pourtant depuis longtemps… Le déroulement de ce voyage, avec ses nombreux imprévus, reste aujourd’hui très largement méconnu. France Brel s’est décidée à le raconter en détail dans un film intitulé ‘J’arrive’ qui est présenté au public à la Fondation Brel, à Bruxelles. Le film comprend des témoignages inédits de celles et ceux qui ont croisé ou accompagné Brel pendant cette période. Le récit revient aussi sur des moments difficiles qui ont précédé le départ et qui ont sans aucun doute provoqué chez Jacques Brel cette envie de partir loin de tout. Le Fantôme de la Radio a rencontré France Brel. Sur la base d’archives de la Fondation Brel et d’extraits du film, elle explique sa démarche et livre quelques éléments-clés de cette histoire, racontée avec une franchise désarmante.