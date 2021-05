Le Fantôme de la Radio : Les Gentlemen Drivers sur Auvio

A la sortie de la deuxième guerre mondiale, le sport automobile connaît un grand engouement en Europe. La Belgique n’échappe pas à cet enthousiasme pour les bolides et la belle mécanique. Le public raffole des courses de vitesse, des rallyes et autres courses de côte. Déjà, des dizaines de milliers de spectateurs se pressent autour des circuits et sur le bord des routes. Au volant, une nouvelle génération de pilotes se distingue. Issus de familles aisées pour la plupart, ces conducteurs font preuve d’habilité et d’audace. Grisés par la vitesse, ils défient la mort dans des voitures rapides mais peu sécurisées. Dans les années 50 et 60, quelques Belges font partie des meilleurs pilotes du monde : Paul Frère, Olivier Gendebien, Willy Mairesse ou encore Lucien Bianchi. Courtisés par les écuries de renom, ils remportent les plus grandes courses de l’époque. Certains de ces pilotes pourront s’arrêter à temps, avant l’accident fatal. D’autres perdront la vie dans des circonstances dramatiques. Le Fantôme de la Radio vous raconte l’histoire de ces pilotes de légende surnommés ‘Les Gentlemen Drivers’.