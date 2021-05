Le Fantôme de la Radio : Le Polar à la Radio sur Auvio

Si vous aimez les énigmes, le crime et le mystère, enfermez-vous à double tour, baissez les volets et calez-vous dans votre fauteuil : il y a du polar au programme...



Derrière ce terme « polar » co-existent différents styles de romans : le roman policier, le roman à suspens, le roman noir, le thriller ou encore le roman d'espionnage. Initialement considéré par les élites comme de la littérature de gare, le polar est devenu aujourd'hui un genre littéraire à part entière parsemé de chefs d'œuvres et de classiques qu'il n'est plus question de dénigrer de nos jours.



La reconnaissance, le polar la doit avant tout à l'imagination aussi féroce que fertile d'écrivains qui ont trempé leur plume dans l'encre la plus noire. Grâce à une écriture originale et un style novateur,

des romanciers talentueux ont donné à cette littérature mal aimée une vraie stature et une identité propre.



A de multiples reprises, la Radio de Service public a adapté l'œuvre de ces écrivains sous forme de feuilleton ou de dramatique. Nombreux étaient alors les auditeurs qui frémissaient soir après soir en écoutant ces récits glaçants, l'oreille collée sur le poste ou le transistor.



Le Fantôme de la Radio a retrouvé quantité de ces récits radiophoniques où se mêlent crimes, mensonges et violence. Vous en apprécierez bien quelques extraits, n'est-ce pas ? Ils seront accompagnés d'interviews d'auteurs qui ont créé ces intrigues de toute pièce. Des écrivains belges et français qui font partie des maîtres du genre...

Casting et équipe Animateur Eric LOZE