Le Fantôme de la Radio : Les 45 tours - partie 2 sur Auvio

Rien que des tubes, des hits et des succès ! Cette deuxième salve de 45 tours belges des années 80 s'annonce prometteuse.



De la variété, du rock, de la pop et de l'électro : dans tous ces genres, des auteurs, compositeurs et interprètes belges se sont distingués entre 1980 et 1990 en classant des chansons au sommet des hit-parades, chez nous et quelquefois en dehors de nos frontières.



Si un seul titre, une seule mélodie pouvait suffire à faire décoller une carrière, il est souvent arrivé que la gloire s'arrêtât brusquement après le premier disque : les chansons suivantes ne parvenaient pas à trouver leur public, comme le dit la formule consacrée... et les artistes quittaient alors subitement cette lumière qui les avait tant fait briller.



C'est à ces succès éphémères que le Fantôme de la Radio s'intéresse cette semaine.



Il tendra également son oreille vers la Flandre, grande pourvoyeuse de 45 tours à succès dans les années 80. Quelques tubes impitoyables made in Vlaanderen ont séduit le public belge et conquis avec brio d'autres marchés dans le monde.

