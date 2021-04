Le Fantôme de la Radio : Les 45 tours - partie 1 sur Auvio

Les 45 tours ont lancé bien des carrières. De nombreux groupes, chanteuses et chanteurs ont atteint la gloire tant espérée grâce à ces petits cercles de vinyles vendus chez les disquaires, distribués dans les juke-boxes et passés en boucle par les stations de radio. Dans les années 80, beaucoup d'artistes belges sont sortis de l'anonymat grâce aux 45 tours. Dans des genres très différents comme la variété, la pop, le rock et l'électro, ils se sont illustrés de belle manière en imposant leurs créations musicales au sommet des classements en Belgique et quelquefois à l'étranger. Le Fantôme de la Radio vous invite à (re)découvrir ces chansons à succès dans ses deux prochaines émissions. Pour l'occasion, il a ressorti ses platines du placard, dépoussiéré quelques disques et sélectionné des archives de l'époque... Une véritable immersion dans les années 80, la dernière décennie majeure pour le 45 tours avant de disparaître à jamais, vaincu par l'offensive implacable du CD que l'on nous annonçait éternel...