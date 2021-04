Le Fantôme de la Radio : Emission dédiée à Armand Bachelier sur Auvio

Emission dédiée à Armand Bachelier De 1961 à 1983, Armand Bachelier est le correspondant permanent de la RTB et de la RTBF à Paris. Depuis la capitale française où il travaille sans relâche, ce journaliste autodidacte fait souffler un vent de modernité sur l’information radiophonique. Il construit ses billets et ses chroniques à la manière d’un artisan méticuleux, en peaufinant ses textes jusqu’à l’excès. Le mot est précis, le verbe incisif, la phrase courte et sans fioritures.