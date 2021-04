Le Fantôme de la Radio : La RTBF organise le Grand Prix Eurovision de la Chanson sur Auvio

Il y a près de 35 ans, le 3 mai 1986, Sandra Kim gagne la 31ème édition du Concours Eurovision de la Chanson à Bergen en Norvège. Une grande première pour la Belgique qui doit par conséquent organiser le Concours suivant en 1987.



Après bien des palabres et de nombreux désaccords avec la BRT (la télévision publique flamande), la RTBF se retrouve finalement seule avec cet encombrant « cadeau » sur les bras. Ce qui à l'origine se présentait comme un défi de taille prend alors l'allure d'un chemin de croix pour la Radio-Télévision de service public qui traverse à cette époque une période délicate. En proie à de sérieuses difficultés financières, la RTBF n'a pas, a priori, les reins assez solides pour prendre en charge un tel événement.



Dès lors, que faire ? Renoncer ? C'est mal connaître le bouillonnant Administrateur-général de l'époque, Robert Stéphane. Ce dernier va remuer ciel et terre pour relever le challenge qui se présente à lui. Entouré d'une équipe très motivée, il parvient à mobiliser son personnel comme jamais et recourt à de nombreux parrainages commerciaux, une première à la RTBF, pour financer le projet.



La RTBF présentera finalement un show ambitieux à la hauteur des attentes, mais à quel prix... ?! Le Fantôme de la Radio vous dit tout sur cette événement hors norme qui, à ce jour, reste une des émissions les plus chères de l'histoire de la télévision en Belgique.

Casting et équipe Animateur Eric LOZE