Le Fantôme de la Radio : Bertrand Tavernier sur Auvio

Bertrand Tavernier aimait passionnément le cinéma. Il savait tout sur le 7ème art. Ou presque tout, personne n'est parfait. Cinéphile à l'érudition encyclopédique, il était d'abord un très grand cinéaste, un acharné de travail qui a signé une œuvre multiple et complexe : tantôt obscure, tantôt sensible, parfois drôle, souvent percutante, toujours engagée.



Sa filmographie en témoigne : Tavernier avait cette capacité à se remettre en question après chaque film. Il passait systématiquement d'un genre à un autre. Il a tout exploré : le drame, le film policier, la comédie, la chronique, le documentaire et le film d'époque.



Des époques, précisément, Tavernier en a traversé beaucoup. Il pouvait situer son action au Moyen-Age puis sous la Régence de Philippe d'Orléans, revenir aux jours actuels avant de basculer au cœur de la première guerre mondiale ou encore sous l'occupation allemande en 1942.



Scénariste ou co-scénariste de ses long-métrages, Bertrand Tavernier ne négligeait jamais le travail d'écriture. Il prenait un soin particulier à dénicher LA bonne histoire autour de personnages forts et singuliers. Et pour incarner ces rôles, Tavernier a su trouver les acteurs et actrices qui ont fait la différence : Philippe Noiret, Sabine Azema, Jean-Pierre Marielle, Marie Gillain et Philippe Torreton, pour ne citer que ceux-là.



En quittant ce monde, Bertrand Tavernier laisse un très grand vide. Le cinéma perd une mémoire et l'un de ses meilleurs artisans.



Fort heureusement, Bertrand Tavernier était un grand bavard, passionné et passionnant à écouter. Il n'économisait jamais son temps pour défendre son travail, ses idées et son point de vue. Il a accordé de nombreux entretiens à la RTB puis à la RTBF, lors de la sortie de ses films. Le Fantôme de la Radio en a sélectionné de larges extraits, accompagnés d'interviews d'actrices et d'acteurs qui l'ont accompagné tout au long de ce parcours exceptionnel.

Casting et équipe Animateur Eric LOZE