Le Fantôme de la Radio : La conquête spatiale sur Auvio

Les étoiles fascinent les hommes depuis la nuit des temps... Inspirés par le mystère de cette immensité qui nous entoure, des écrivains, des dessinateurs ou encore des cinéastes ont imaginé mille et une histoires de voyages vers d'autres planètes, à la rencontre de créatures étranges et de civilisations inconnues aux confins de la galaxie.



Jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale, ces rêves de missions vers l'infini ne sont que chimères et utopies. Mais lorsque la guerre froide s'installe entre les Américains et les Soviétiques, la conquête spatiale devient une réalité qui se transforme très rapidement en enjeu stratégique, politique et scientifique.



Pendant plusieurs décennies, l'URSS et les Etats-Unis vont se livrer une bataille sans merci dans cette course à l'espace. La compétition amène chaque camp à se surpasser. Il faut à tout prix faire mieux que le rival qui vient à peine de signer un exploit extraordinaire... Cette surenchère permanente engendre des progrès fulgurants : en moins de 15 ans, on passe d'un petit satellite soviétique appelé Spoutnik à l'exploration de la lune par des astronautes américains.



Passionnés par l'astronautique, quelques journalistes de la RTB couvrent l'actualité spatiale pour la Radio. Parmi eux, il y a José Fostier. Ses billets, commentaires et reportages sur une matière a priori hermétique sont des modèles de clarté, de rigueur et de pédagogie. Son enthousiasme à commenter les événements venus de l'espace captivera les auditeurs pendant de nombreuses années.



Le Fantôme de La Radio a retrouvé les enregistrements de ces grands moments qui nous plongent au cœur de la conquête spatiale...

Casting et équipe Animateur Eric LOZE