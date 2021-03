Le Fantôme de la Radio : L'Union Saiont-Gilloise sur Auvio

Il aura fallu à l'Union Saint-Gilloise 48 ans, soit deux générations de supporters, pour retrouver sa place en Division 1.



Née à la fin du 19ème siècle, titulaire du Matricule 10, l'Union fait partie des pionniers du football en Belgique. En presque 125 ans d'existence, ce club devenu légendaire a tout connu : les vertiges de la gloire, les trophées prestigieux puis la disgrâce, les défaites amères et la descente dans les divisions inférieures.



Malgré les revers sportifs et financiers, en dépit de matches indignes qu'elle offrait parfois aux spectateurs, l'Union a pu compter sur le soutien indéfectible de ses supporters. Dans la défaite et l'adversité, les Unionistes purs et durs ont toujours répondu présents, fidèles à cette tradition qu'un match est avant tout une fête. Au stade Marien, temple du football Saint-Gillois, on chante à tue-tête du début à la fin même lorsque le score est affligeant...



Après des années de vaches maigres et d'espoirs déçus, l'Union Saint-Gilloise retrouvera l'élite du football belge la saison prochaine. L'occasion idéale pour le Fantôme de la Radio de passer en revue l'histoire de ce club mythique en compagnie de quelques observateurs privilégiés et de supporters qui ont l'Union dans la peau.

Casting et équipe Animateur Eric LOZE