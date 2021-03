Le Fantôme de la Radio : Le Voyage de la Belgica sur Auvio

Voici de l'aventure avec un grand A !



Un grand A comme Adrien. Adrien de Gerlache. Cet officier de la Marine de l'Etat est le premier, à la fin du 19ème siècle, à s'aventurer sur les banquises de ce continent mystérieux que l'on nommait alors Antarctide, cette Terra incognita qu'aucun homme n'avait jamais pu atteindre.



Adrien de Gerlache gagne les contours de l'Antarctique en janvier 1898 et y découvre un détroit qui porte désormais son nom. Il ajoute à cet exploit une autre performance, bien involontaire celle-là : Il se voit contraint d'hiverner sur place avec son équipage, au cœur de la banquise. Par le plus grand des malheurs, son bateau, la Belgica, est prisonnier des glaces...



Alors qu'on la croyait perdue corps et bien, l'expédition d'Adrien de Gerlache revient en Belgique en novembre 1899, plus de deux ans après son départ. L'accueil à Anvers est triomphal.



Le Fantôme de la Radio vous raconte cette semaine l'histoire de cette expérience hors du commun. Un récit réalisé sur la base d'interviews et d'adaptations du voyage de la Belgica, extraites des archives de la RTBF.



Larguons les amarres sans plus tarder. Voguons ensemble vers le grand froid et les mers tempétueuses !

