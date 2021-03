Le Fantôme de la Radio : Serge Gainsbourg sur Auvio

Serge Gainsbourg répétait à qui voulait l'entendre que la postérité ne l'intéressait pas.



Pourtant, 30 ans après sa mort, il reste une figure majeure de la chanson, cet art mineur qu'il a porté vers les sommets. L'œuvre considérable qu'il a laissée, écrite aussi bien pour lui que pour d'autres, continue à vivre, à faire parler d'elle, à être écoutée par toutes les générations.



Serge Gainsbourg a fait de nombreuses apparitions sur les antennes de la RTB, aussi bien en radio qu'en télévision. Depuis ses débuts hésitants jusqu'à ses heures de gloire, il a chanté dans d'innombrables émissions de variété. Il a également accordé de longues interviews sincères et parfois désarmantes sur son métier, ses inspirations, ses réussites et ses échecs.



Le Fantôme de la Radio suit la trace que l'Homme à la tête de chou a laissé dans nos archives. A côté de la parole de Gainsbourg, vous entendrez les témoignages de ceux qui l'ont croisé et qui ont, de près ou de loin, travaillé avec lui, souvent pour le meilleur parfois pour le pire.

Casting et équipe Animateur Eric LOZE