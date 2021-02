Le Fantôme de la Radio : L'enregistreur Nagra - partie 3 sur Auvio

Pour réaliser la troisième et dernière partie de cette trilogie consacrée à l'enregistreur Nagra, le Fantôme de la Radio a remis en service un Nagra de 1975 qui sommeillait dans une armoire depuis plus de 20 ans.



Ainsi équipé de son enregistreur portable, il a arpenté les couloirs, les studios, les régies, les rédactions à la rencontre de ceux qui travaillent à la Première.



Avec un outil d'hier, Le Fantôme de la Radio a enregistré la parole de ceux qui font la Radio d'aujourd'hui. Les instantanés sonores saisis au vol et enregistrés sur bande magnétique révèlent une part du mystère de la Radio, dévoilant par petites touches ce qui se passe en coulisse loin des oreilles des auditeurs...

Casting et équipe Animateur Eric LOZE