Le Fantôme de la Radio : L'enregistreur Nagra - partie 2 sur Auvio

Premier enregistreur autonome à bande magnétique, le Nagra fait entrer la Radio dans une nouvelle dimension. L’événement inattendu, le drame bouleversant, le rire d’un enfant, le chagrin d’une victime, les déclarations d’une star et la colère d’un quidam… Tout cela, et bien plus encore, est enfin à portée de micro, dans l’instant, avec une facilité déconcertante. Nous sommes à la fin des années 50. Le Nagra fait son entrée dans les grandes Radios européennes… et tout bascule. Les journalistes, les animateurs et les techniciens s’emparent de ce nouvel outil avec enthousiasme. Ils ajoutent toujours plus de sons, d’ambiance et de paroles à leurs reportages. Grâce à ces nouveaux aventuriers de la Radio, des millions d’auditeurs découvrent à l’antenne un nouvel univers sonore et perçoivent différemment le monde qui les entoure La RTB participe pleinement à ce séisme radiophonique. Des milliers de km de bandes magnétiques témoignent de l’abondance et de la diversité des contenus réalisés à l’aide du Nagra par des personnalités audacieuses de la Radio belge de service public. Aujourd’hui numérisés, ces programmes ont gagné leur ticket vers les générations futures. Ils constituent un échantillon unique d’une histoire sonore qui s’étend de 1960 jusqu’à la fin des années 90. Le Fantôme de la Radio vous en propose de larges extraits... pas vraiment choisis par hasard