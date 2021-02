Le Fantôme de la Radio : Une histoire du 7ème Art en Belgique sur Auvio

Le Fantôme de la Radio vous raconte cette semaine une histoire du cinéma belge dans laquelle il met en évidence celles et ceux qui ont osé, qui ont pris des risques et qui se sont investis corps et âme dans le 7ème art en Belgique, au risque de tout perdre.



A différentes époques et dans des genres bien distincts, ces aventuriers ont contribué à forger l'identité du cinéma noir-jaune-rouge que nous connaissons aujourd'hui : audacieux, dérangeant, percutant, avant-gardiste, parfois étrange, quelques fois incompris, mais surtout unique au monde.

Casting et équipe Animateur Eric LOZE