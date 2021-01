Le Fantôme de la Radio : Didier Comès sur Auvio

Didier Comès fait partie de cette génération d'auteurs qui apporte un nouveau souffle à la Bande dessinée, à la fin des années 70.



Après des débuts difficiles, Comès impose des récits innovants tant sur le fond que sur la forme. Il crée des histoires sombres, tourmentées, dramatiques où s'entremêlent quelques-unes de ses obsessions : l'amour, la guerre, la marginalité, les croyances, le fantastique et la mort. Il abandonne la couleur au profit du Noir et Blanc dont il va maîtriser toutes les subtilités avec une perfection rarement atteinte.



Comès fait entrer la BD dans l`âge adulte avec quelques compagnons de route tels que Hugo Pratt, Jacques Tardi, Munoz et Sampayo, Sokal, Schuiten et Peeters, pour ne citer que ceux-là. Des auteurs réunis sous la bannière du mythique magazine (A Suivre) lancé par les éditions Casterman.



Pendant plus de trente ans, Didier Comès construit son œuvre patiemment, lentement, sans plan de carrière et surtout sans concession ni compromission. Il restera toute sa vie un artiste libre qui choisit ses histoires et la manière de les raconter.



Comès fait l'objet actuellement d'une très belle exposition au Musée Belle-vue à Bruxelles : « Comès, d'Ombre et de Silence ». L'occasion d'évoquer le destin singulier de cet auteur belge dont l'œuvre a marqué, et même bouleversé, le 9ème art. Pour l'occasion, le Fantôme de la Radio sera accompagné de Thierry Bellefroid, journaliste à la RTBF, grand connaisseur de la bande dessinée et Commissaire de l'exposition dédiée à Comès.

