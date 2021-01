Le Fantôme de la Radio : Le Jazz à la Radio et à la Télévision sur Auvio

Le Jazz a été un véritable phénomène musical dès son apparition et sa propagation à l'entre-deux guerre. Chez nous, de nombreux instrumentistes, compositeurs, chefs d'orchestres et personnalités de la Radio se distinguent dans ce domaine.



Cette semaine, le Fantôme de la Radio suit le parcours de l'énigmatique note bleue sur les antennes de l'INR, de la RTB et de la RTBF.



Une émission en forme d'hommage à la musique, aux musiciens, et plus particulièrement aux animateurs-producteurs de la Radio-Télévision de service public qui ont été de formidables ambassadeurs du Jazz en Belgique et dans le monde.

Casting et équipe Animateur Eric LOZE