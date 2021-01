Le Fantôme de la Radio : Selim Sasson - partie 2 sur Auvio

Le Carrousel aux Images, le Petit Carrousel illustré, Le Monde du Cinéma... Ces magazines de Selim Sasson, diffusés dans les années 60, 70 et 80, sont en très grande partie consacrés à l'actualité du cinéma. Les critiques, interviews et reportages proposés aux téléspectateurs ont en effet un rapport direct avec des films qui sortent en salle ou qui font partie de la sélection officielle des grands festivals européens. En 1970, celui que l'on appelle `Monsieur Cinéma' a l'opportunité de s'écarter des chemins balisés de l'actualité cinématographique. René et Yvette Michelems, d'autres amoureux du 7ème art, lui confient la présentation et l'animation de `Cinéscope' une nouvelle émission de télévision produite par la RTB Liège. Chaque mois, dans Cinéscope, Sélim Sasson passe une heure en studio avec une personnalité du grand écran, en dehors de tout cadre promotionnel. Il a ainsi l'occasion de mener une interview plus approfondie et moins conventionnelle sur les débuts, les choix artistiques et la carrière de son invité, le plus souvent une actrice ou un acteur du cinéma français. Le Fantôme de la Radio vous propose de réécouter de larges extraits de ces interviews-confidences.