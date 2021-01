Le Fantôme de la Radio : Selim Sasson - Partie 1 sur Auvio

Tout le monde l'appelait M. Cinéma : les téléspectateurs, ses collègues de la RTBF, et même les professionnels du 7ème art. Selim Sasson a parlé du cinéma à la télévision belge pendant plus de trente ans, avec élégance, finesse et humour, la malice au coin de l'œil et le verbe toujours bien ajusté.



A une époque où les chaînes de télévision se comptaient sur les doigts d'une main, Sasson a pu profiter de la très grande disponibilité des vedettes de cinéma. Actrices et acteurs, metteurs en scène et réalisatrices avaient plus de temps et moins de contraintes qu'aujourd'hui. Ils éprouvaient même un certain plaisir à répondre aux questions des quelques journalistes qui s'intéressaient de près à leur métier et aux films qu'ils présentaient.



C'est ainsi que Monsieur Cinéma a pu rencontrer les stars les plus en vue du grand écran, parfois pour des interviews fleuve et improvisées, chose impossible à réaliser de nos jours. Charmant et audacieux à la fois, toujours bien documenté, Sasson mettait son interlocuteur en confiance et signait des entretiens qui prenaient souvent le ton et l'allure de la confidence. Quant à ses critiques de films, le journaliste les voulait justes, argumentées mais jamais désobligeantes, ce qui lui a valu le respect du public et la bienveillance des professionnels du cinéma.



En mode travelling, le Fantôme de la Radio vous raconte cette semaine le premier épisode des « Aventures de Sélim Sasson pris dans les Griffes du petit Ecran » (musique terrifiante) !

Casting et équipe Animateur Eric LOZE