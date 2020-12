Le Fantôme de la Radio : Georges Pradez, l'homme qui avait du sourire dans la voix - partie 2 sur Auvio

Georges Pradez, un animateur de radio et de télévision enthousiaste, curieux de tout, jamais à court d’idée. Un conteur d’histoire exceptionnel, capable de changer de voix et d’accent en une fraction de seconde. Après avoir évoqué, dans l’épisode précédent, les années liégeoises de Georges Pradez, le Fantôme de la Radio vous raconte l’autre versant de sa carrière : les 25 années passées à Bruxelles. A Flagey puis à la Cité Reyers, Pradez participe à des milliers d’émissions, la plupart animées en direct, mais aussi à de très nombreux feuilletons et autres fictions radiophoniques. Un bilan ou plutôt un véritable palmarès à la hauteur de cet homme extraverti, follement amoureux de son métier.