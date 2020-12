Le Fantôme de la Radio : Georges Pradez, l'homme qui avait du sourire dans la voix sur Auvio

Pour les auditeurs des radios de la RTBF, Georges Pradez représentait le compagnon idéal. Chaleureux, amical, il embellissait les heures passées en sa compagnie. Devenu animateur à la radio au mitant des années 60, Georges Pradez a exercé son art sur les antennes de la RTBF pendant près de 40 ans. Le verbe facile, la petite pirouette glissée au bout d’une phrase pour détendre l’atmosphère… Pradez avait en poche toutes les ficelles du métier. Ses invités, il les considérait tous d’un œil bienveillant : simples quidams, célébrités, personnalités du spectacle étaient interviewés avec la même courtoisie. Dans ses émissions, il a abordé mille et un sujets avec gourmandise, curiosité et cette envie constante de partager le savoir avec le plus grand nombre. Georges Pradez avait tout du MC : un Master of Ceremony jovial et bateleur. Un vrai saltimbanque, dans le sens noble du terme, capable d’emballer un auditoire en deux secondes avec un enthousiasme communicatif et, de temps en temps, une petite touche d’émotion.