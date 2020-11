Le Fantôme de la Radio : Luc Varenne sur Auvio

Luc Varenne Homme passionné, enthousiaste, exalté et sensible, Luc Varenne a véritablement incarné le reportage sportif en radio, avec un style qui n’appartenait qu’à lui. Sur les routes du Tour de France, dans un stade de football ou sur les gradins d’un court de tennis, Varenne a su tenir en haleine des millions d’auditeurs avec ses commentaires imagés et partisans, débités à la vitesse de l’éclair et appuyés par une expressivité sans pareille. Il fut celui qui créa le service des sports en radio peu de temps après la guerre, lorsque la RTBF s’appelait encore l’INR, l’Institut national de Radiodiffusion. Rien pourtant ne destinait cet homme à prendre le micro. Ce sont les chemins tortueux de la guerre qui l’amenèrent, un jour de 1943, à s’adresser depuis Londres à ses compatriotes par la voie des ondes, dans un programme de la Radiodiffusion nationale Belge. A compter de ce moment, Luc Varenne n’a plus jamais lâché le micro. Pendant près de 40 ans, avec une verve incomparable, il a fait vibrer, rire ou pleurer ceux qui, l’oreille collée sur le transistor, suivaient le dimanche après-midi les rebondissements d’un match de football ou les péripéties d’une course automobile