Le Fantôme de la Radio : La Nouvelle Vague sur Auvio

La Nouvelle Vague Révolte, rupture, renouveau, rajeunissement… Autant de termes qui s’appliquent à la « Nouvelle vague », dénomination apparue à la fin des années 50 pour qualifier ce vent de fraîcheur qui souffle sur un cinéma français très installé pour ne pas dire encroûté. La « Nouvelle Vague » n’est pas un courant cinématographique à proprement parlé, ni un dogme fixé noir sur blanc dans un manifeste. Le terme désigne plutôt une poignée de jeunes auteurs, critiques et journalistes dont la volonté commune est de réaliser des films, loin de toutes les contraintes et autres règles séculaires du cinéma français qu’ils rejettent avec force. Cette « Nouvelle Vague » permet à ces jeunes loups de se démarquer en présentant des films personnels dans lesquels le récit, la nature de l’histoire, la mise en scène, la mise en image et les techniques de tournage balayent d’un revers de pellicule l’académisme du cinéma de l’époque. Grâce à de très nombreuses séquences recueillies au sein des archives de la SONUMA, voici le récit de l’avènement de cette « Nouvelle Vague », raconté par ceux qui en ont été les créateurs et les animateurs : cinéastes, actrices et acteurs interviewés par les journalistes de la RTB puis de la RTBF tout au long de ces 60 dernières années