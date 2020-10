Le Fantôme de la Radio : Diableries ! sur Auvio

En cette semaine de Toussaint, le Fantôme de la Radio souhaite vous présenter quelques-uns de ses chers amis, de ceux qu'il croise encore de temps à autres, la nuit de préférence et qui, comme lui, ne sont plus tout à fait vivants : abominables spectres, cruelles sorcières et autres démons maléfiques.



Ces horribles créatures qui flanquent la frousse aux petits et grands enfants, ont beaucoup inspiré les créateurs de radio et de télévision. Le Fantôme de la Radio a rassemblé pour vous un sulfureux panel d'histoires, de reportages et de témoignages dédiés à ses monstrueux amis. Il tenait beaucoup à les partager avec vous. Âmes sensibles, s'abstenir...

