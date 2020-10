Le Fantôme de la Radio : La Maison de la Radio - Partie 2 sur Auvio

Alors que l'INR retrouve sa voix après l'occupation allemande, une nouvelle génération d'animateurs, d'animatrices, de journalistes, de techniciens et de réalisateurs fait son apparition dans les studios.



Ces jeunes gens viennent de tous les horizons : certains sont comédiens de théâtre, d'autres techniciens du cinéma, quelques-uns sortent de l'université, une poignée d'entre eux a déjà fait ses armes dans la presse écrite, et puis il y a les touche-à-tout, les autodidactes un peu rêveurs, tellement fascinés par la Radio et la Télévision qu'ils veulent y travailler coûte que coûte !



Tous ont fait leurs débuts Place Flagey, dans cette grande Maison de verre, de lumière et de velours rouge, là où tout était possible, à une époque où il restait encore beaucoup à inventer.



Ces aventuriers du son et de l'image racontent cette semaine au Fantôme de la Radio les souvenirs de leur folle jeunesse...

Casting et équipe Animateur Eric LOZE