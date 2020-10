Le Fantôme de la Radio : Juliette Greco sur Auvio

Juliette Greco s'en est allée. Tout doucement sans faire de bruit. Eteints pour toujours ses grands yeux de braise, évanouie à jamais sa longue silhouette noire aux mains infinies. Heureusement sa voix, envoûtante et chargée de mystère, demeure parmi nous. Grâce aux chansons bien entendu mais aussi par l'intermédiaire de nombreux entretiens qu'elle accordés durant toute sa carrière. La collection d'archives de la RTBF regorge d'interviews de Juliette Greco. Pour rendre hommage à celle qui fut l'interprète de Ferré, Brel, Queneau, Gainsbourg, Brassens, Trenet et tant d'autres, le Fantôme de la Radio a choisi un feuilleton mis en onde par Mireille Smekens et Gérard Valet en 1982, agrémenté de quelques extraits de l'émission `Rencontre'. Ce récit raconte le parcours de Greco, depuis les errements de l'enfance jusqu'aux caves de St-Germain des Prés où elle deviendra celle que les chroniqueurs de l'époque ont appelé `La liane noire de nos nuits blanches'...